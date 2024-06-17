На Байконур прибыл корабль «Прогресс МС-29»

«Роскосмос»: на космодром Байконур прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-29»

На космодром Байконур прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-29», который осенью на ракете «Союз-2.1а» планируется запустить к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«В монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома корабль выгрузили и установили на рабочее место для приемки и дальнейшей консервации», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что во время входного контроля специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» осмотрели корабль и проверили раскрытие панелей солнечных батарей.

В мае госкорпорация сообщила, что транспортный корабль снабжения «Прогресс МС-25» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС и вошел в атмосферу Земли.