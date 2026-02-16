Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:45, 16 февраля 2026Наука и техника

На Байконуре начали предполетные испытания «Прогресса МС-33»

«Роскосмос»: На Байконуре начали предполетные испытания корабля «Прогресс МС-33»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

На космодроме Байконур начали предполетные испытания грузового корабля «Прогресс МС-33». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«На космодроме корабль хранился с конца 2025 года. Корабль осмотрели, уделив особое внимание состоянию панелей солнечных батарей и бортовых систем», — говорится в публикации.

В ноябре госкорпорация сообщила, что корабль на Байконуре проходит испытания в безэховой камере.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что на космодром прибыл «Прогресс МС-33».

