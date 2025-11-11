Наука и техника
11:42, 11 ноября 2025

«Роскосмос» рассказал об испытании «Прогресса МС‑33»

«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС‑33» проходит испытания в безэховой камере
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС‑33» на космодроме Байконур проходит испытания в безэховой камере. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

В рамках испытаний специалисты проверят работу бортовой радиотехнической аппаратуры корабля. «Старт новой миссии — в декабре этого года», — уточнили в компании.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-33».

В сентябре госкорпорация рассказала, что средняя ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к Международной космической станции.

Свежая Россия
