Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:00, 11 сентября 2025Наука и техника

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-32» стартовал к МКС

«Роскосмос»: Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Средняя ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Пуск ракеты с кораблем состоялся в четверг, 11 сентября, в 18:54 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Стыковка корабля «Прогресс МС-32» с модулем «Звезда» российского сегмента МКС намечена на 13 сентября в 20:27.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Всего «Прогресс МС-32» доставит на МКС около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.

Ранее госкорпорация сообщила, что от МКС отстыковался и вошел в плотные слои земной атмосферы корабль «Прогресс МС-30».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости