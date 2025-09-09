«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» во вторник, 9 сентября, отстыковали от Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Отстыковка «Прогресса МС-30» от модуля «Звезда» российского сегмента МКС состоялась в 18:45 по московскому времени. В 21:59 ожидается отключение двигателей на торможение, после чего корабль войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится.

Ранее госкорпорация рассказала о планируемой отстыковке «Прогресса МС-30» от МКС.

В августе «Роскосмос» сообщил, что при помощи «Прогресса МС-30» высоту орбиты МКС увеличили на 1,7 километра.