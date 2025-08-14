МКС подняли на 1,7 километра

«Роскосмос»: Высоту орбиты МКС увеличили на 1,7 километра

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на 1,7 километра. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Коррекция орбиты началась в четверг, 14 августа, в 07:28 по московскому времени, когда на 647,3 секунды включились двигатели грузового корабля «Прогресс МС-30». «В результате высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли», — рассказали в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту вернулся на Землю.

Также в августе обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер допустил, что в ходе своего визита в США генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов мог обсуждать с руководством НАСА использование российских грузовых кораблей «Прогресс МС» для сведения МКС с околоземной орбиты и ее последующего затопления в Тихом океане.