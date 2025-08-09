Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:24, 9 августа 2025Наука и техника

Корабль Crew Dragon с россиянином на борту вернулся на Землю

Роскосмос: Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым на борту вернулся на Землю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту вернулся на Землю. Об этом сообщает Роскосмос.

Пилотируемый космический корабль отстыковался от Международной космической станции и позднее приводнился у побережья Калифорнии.

На Землю вернулись также астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года.

Американский корабль Crew Dragon, в экипаже которого находился российский космонавт Олег Платонов, прибыл на МКС 2 августа. Вместе с Платоновым в состав экипажа вошли американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также японский специалист Кимия Юи. Они должны провести на станции несколько месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отверг уступки территорий

    Украинский расчет ударил по бригаде медиков в ДНР

    Зеленский заявил о готовности Украины к миру

    Пашинян заявил об установлении мира Армении с Азербайджаном

    Во Франции начали расследование после угроз убийства в адрес Макрона

    Автовладельцам напомнили об увеличении госпошлины с 1 сентября

    Неизвестный устроил стрельбу в университете американского штата Джорджия

    Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ

    Названы профессии с зарплатой более 200 тысяч рублей

    Посол России принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости