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09:46, 2 августа 2025Наука и техника

Американский корабль с российским космонавтом пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: JOE SKIPPER / Reuters

Американский корабль Crew Dragon, в экипаже которого находится российский космонавт Олег Платонов, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом передает «Интерфакс».

Вместе с Платоновым в состав экипажа вошли американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также японский специалист Кимия Юи. Они должны провести на станции несколько месяцев.

Полет Crew Dragon проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах, которое заключено между «Роскосмосом» и НАСА.

Корабль направился на МКС 1 августа в 18:43 по московскому времени с территории штата Флорида в США. При этом незадолго до полета глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с экипажем Crew Dragon.

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