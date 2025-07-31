Глава Роскосмоса встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к МКС

Глава Роскосмоса Баканов встретился с экипажем корабля Crew Dragon

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Сегодня глава Роскосмоса посетил Космический центр имени Джона Кеннеди, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого в четверг на Международную космическую станцию отправится в свой первый полет россиянин Олег Платонов», — отметили там.

Космонавт представил Баканову экипаж в лице командира корабля Зины Кардман, пилота Майкла Финка и специалиста миссии Кимия Юи. Глава госкорпорации пожелал им успешной работы на борту МКС.

Ранее Роскосмос сообщил, что Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне (США).