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01:24, 31 июля 2025Наука и техника

Глава Роскосмоса встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к МКС

Глава Роскосмоса Баканов встретился с экипажем корабля Crew Dragon
Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Сегодня глава Роскосмоса посетил Космический центр имени Джона Кеннеди, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого в четверг на Международную космическую станцию отправится в свой первый полет россиянин Олег Платонов», — отметили там.

Космонавт представил Баканову экипаж в лице командира корабля Зины Кардман, пилота Майкла Финка и специалиста миссии Кимия Юи. Глава госкорпорации пожелал им успешной работы на борту МКС.

Ранее Роскосмос сообщил, что Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне (США).

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