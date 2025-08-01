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18:51, 1 августа 2025Наука и техника

Crew Dragon с Платоновым отправился к МКС

НАСА: Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым отправился к МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Globallookpress.com

Пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации Роскосмос Олегом Платоновым отправился к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Ракета Falcon 9 с кораблем, на борту которого находится экипаж миссии Crew-11, стартовала с площадки в штате Флорида сегодня, 1 августа, в 18:43 московского времени. Кроме специалиста Платонова, на борту Crew Dragon находятся командир корабля Зина Кардман (США), пилот Майкл Финк (США) и специалист Кимия Юи (Япония).

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Ранее НАСА из-за погодных условий перенесло запуск Crew-11 с 31 июля на 1 августа.

Также в июле глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с экипажем Crew Dragon перед полетом к МКС.

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