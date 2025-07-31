НАСА отложило запуск Crew Dragon с россиянином

НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Платоновым

Запуск пилотируемого корабля Crew Darogon с российским космонавтом Олегом Платоновым к Международной космической станции (МКС) отложен. Об этом сообщает НАСА.

Причиной переноса запуска корабля стали неблагоприятные погодные условия в районе пусковой площадки в штате Флорида. Следующая попытка запуска миссии Crew-11 к МКС состоится 1 августа в 19:43 по московскому времени.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов встретился с экипажем Crew Dragon перед полетом к МКС.

В состав экипажа Crew-11, кроме специалиста Платонова, входят командир корабля Зина Кардман (США), пилот Майкл Финк (США) и специалист Кимия Юи (Япония).