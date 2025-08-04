У визита Баканова в США нашли причину

ArsTechnica: Баканов в США обсуждал использование «Прогрессов» в затоплении МКС

В ходе своего визита в США генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканова мог обсуждать с руководством НАСА использование российских грузовых кораблей «Прогресс» для сведения Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты и ее последующего затопления в Тихом океане. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

«Несколько источников сообщили, что не совсем ясно, что скрывается за столь публичной поездкой Баканова в США. Однако они указали на одну из возможных причин — контракт стоимостью почти миллиард долларов, который НАСА заключило со SpaceX на сведение космической станции с орбиты», — говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что российская сторона продвигает свой вариант сведения МКС, предполагающий использование кораблей «Прогресс». Бергер уверяет, что Баканов мог воспользоваться разногласиями, возникшими между президентом США Дональдом Трампом и главой компании SpaceX Илоном Маском, и предложить американской стороне рассмотреть использование «Прогрессов» для сведения МКС.

«Напряженные отношения между Трампом и Маском также открывают новые возможности сотрудничества в космосе между НАСА и Россией», — пишет автор.

В июле Баканов перед встречей с руководством НАСА сообщил, что проект сведения с орбиты МКС уже разработан.