Раскрыты подробности о корабле SpaceX для сведения МКС с орбиты

SpaceX: корабль Dragon будет модифицирован для сведения МКС с орбиты

Корабль Dragon будет модифицирован для сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты. Подробности об аппарате United States Deorbit Vehicle (USDV), предназначенного для затопления МКС, раскрыла компания SpaceX. Об этом сообщает Space.

По словам директора по управлению миссией Dragon в SpaceX Сары Уокер, USDV будет представлять собой Dragon с «усовершенствованной грузовой секцией», в которую будут установлены дополнительные баки с топливом, а также двигатели, авионика, системы генерации электроэнергии и другие компоненты, адаптированные под задачу сведения МКС с орбиты.

«Одним из преимуществ использования богатой истории полетов Dragon является то, что мы можем продолжать использовать сертифицированное НАСА оборудование для ряда ключевых систем, таких как система стыковки», — подчеркнула Уокер.

В июне издание SpaceNews сообщило, что НАСА выделит компании SpaceX средства до 843 миллионов долларов на создание корабля USDV, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты.