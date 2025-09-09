Наука и техника
13:41, 9 сентября 2025Наука и техника

«Прогресс МС-30» отстыкуют от МКС

«Роскосмос» сообщил, что корабль «Прогресс МС-30» отстыкуют от МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РКК "Энергия"/Роскосмос / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» во вторник, 9 сентября, отстыкуют от Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отстыковка «Прогресса МС-30» от модуля «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 18:45 по московскому времени. «Ожидаем включение двигателя на торможение в 21:59. В результате корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится», — уточнили в госкорпорации.

В августе «Роскосмос» сообщил, что при помощи «Прогресса МС-30» высоту орбиты МКС увеличили на 1,7 километра.

В июле госкорпорация сообщила, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-32» после испытаний отправили на космодром Байконур для дальнейшей подготовки к полету на МКС.

