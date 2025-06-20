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04:31, 20 июня 2025Наука и техника

Грузовой «Прогресс» отправили на Байконур

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправили на Байконур
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-32» после испытаний отправили на космодром Байконур для дальнейшей подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«19 июня в ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева завершился этап заводских контрольных испытаний транспортного грузового корабля "Прогресс МС-32". Сегодня корабль был отправлен на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения штатной подготовки в соответствии с программой снабжения российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что корабль прошел цикл автономных испытаний бортовых систем, а также серию электрических испытаний служебного оборудования и аппаратуры. После окончания испытаний специалисты «Энергии» погрузили корабль в железнодорожный транспортный агрегат.

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