Грузовой «Прогресс» отправили на Байконур

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправили на Байконур

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-32» после испытаний отправили на космодром Байконур для дальнейшей подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«19 июня в ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева завершился этап заводских контрольных испытаний транспортного грузового корабля "Прогресс МС-32". Сегодня корабль был отправлен на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения штатной подготовки в соответствии с программой снабжения российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что корабль прошел цикл автономных испытаний бортовых систем, а также серию электрических испытаний служебного оборудования и аппаратуры. После окончания испытаний специалисты «Энергии» погрузили корабль в железнодорожный транспортный агрегат.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что высоту орбиты МКС увеличили на 520 метров. Двигатели корабля «Прогресс МС-30» проработали 208,4 секунды.