«Роскосмос»: Высоту орбиты МКС увеличили на 520 метров

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на 520 метров. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Коррекция орбиты началась сегодня, 19 июня, в 05:34 московского времени. Двигатели грузового корабля Прогресс МС-30 проработали 208,4 секунды.

В настоящее время высота орбиты МКС составляет 416,18 километра над поверхностью Земли.

Ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подтвердил, что МКС планируется эксплуатировать минимум до 2028 года.

В апреле астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю на корабле «Союз МС-26», сообщил, что МКС сможет работать и после 2030 года, когда НАСА официально запланировало ее вывод из эксплуатации.