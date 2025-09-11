Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:52, 11 сентября 2025Наука и техника

«Прогресс МС-32» доставит на МКС новый «Орлан-МКС»

«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС-32» доставит космонавтам скафандр «Орлан-МКС»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» доставит российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) скафандр «Орлан-МКС» № 7. Об этом в Telegram напомнила госкорпорация «Роскосмос».

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» должен состояться в четверг, 11 сентября, в 18:54 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС намечена на 13 сентября в 20:27.

Всего «Прогресс МС-32» доставит на МКС 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС».

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее госкорпорация уже сообщала, что «Прогресс МС-32» доставит на МКС скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.

Также в сентябре от МКС отстыковался и вошел в плотные слои земной атмосферы корабль «Прогресс МС-30».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На залетевших в Польшу дронах заметили неочевидную деталь. О чем она говорит?

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Захарова прокомментировала покушение на соратника Трампа

    Нидерланды вызвали посла России

    Россиян предупредили о проблемах с электричеством в курортной стране Латинской Америки

    Львы 15 минут терзали смотрителя зоопарка на глазах у посетителей

    Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

    Тысячи квартир повреждены в результате атаки БПЛА на центр столицы региона России

    Капитана клуба КХЛ дисквалифицировали на два года за допинг

    Устроивший стрельбу на парковке россиянин получил 20 лет колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости