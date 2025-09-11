«Прогресс МС-32» доставит на МКС новый «Орлан-МКС»

«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС-32» доставит космонавтам скафандр «Орлан-МКС»

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» доставит российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) скафандр «Орлан-МКС» № 7. Об этом в Telegram напомнила госкорпорация «Роскосмос».

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» должен состояться в четверг, 11 сентября, в 18:54 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС намечена на 13 сентября в 20:27.

Всего «Прогресс МС-32» доставит на МКС 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС».

Ранее госкорпорация уже сообщала, что «Прогресс МС-32» доставит на МКС скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.

Также в сентябре от МКС отстыковался и вошел в плотные слои земной атмосферы корабль «Прогресс МС-30».