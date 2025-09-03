Наука и техника
07:31, 3 сентября 2025Наука и техника

Скафандр «Орлан» доставят на МКС

«Роскосмос»: «Прогресс МС-32» доставит скафандр «Орлан-МКС» на орбиту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» доставит на Международную космическую станцию (МКС) скафандр «Орлан-МКС» (модернизированный, компьютеризированный, синтетический) №7. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Отличить скафандры модели №6 и №7 от предыдущих моделей серии "Орлан-МКС" можно по более светлому, практически белому цвету ткани внешней оболочки. А также по костюму водяного охлаждения — они черные, а не синие. Создает скафандры серии "Орлан-МКС" Научно-производственное предприятие "Звезда"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в скафандре есть все системы для жизнеобеспечения космонавтов во время работы на поверхности МКС. Обновленный «Орлан» позволяет работать на орбите на протяжении восьми часов. При этом автоматическая система водяного охлаждения поддерживает комфортную температуру для оператора.

В марте гендиректор предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что скафандры «Сокол-М» и амортизационные кресла «Чегет» для перспективного пилотируемого корабля «Орел» продолжают создаваться.

    Все новости