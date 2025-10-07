Грузовик «Прогресс МС-33» прибыл на Байконур перед новой миссией

«Роскосмос»: На космодром Байконур прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-33»

На космодром Байконур прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-33». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После прибытия на космодром специалисты Байконура осмотрели корабль и проверили механизмы раскрытия панелей солнечных батарей.

«Старт новой миссии — в декабре этого года», — говорится в публикации.

В сентябре госкорпорация сообщила, что средняя ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к Международной космической станции (МКС).

Всего «Прогресс МС-32» доставил на МКС около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.