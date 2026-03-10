Реклама

Наука и техника
11:55, 10 марта 2026Наука и техника

Главы «Роскосмоса» и НАСА встретятся

Глава «Роскосмоса» Баканов анонсировал встречу с администратором НАСА Айзекманом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В 2026 году состоится встреча руководителей «Роскосмоса» и НАСА. Об этом глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал журналу «Разведчик».

«С коллегами из США мы довольно тесно сотрудничаем. На этот год запланирована новая встреча с руководством НАСА», — сообщил гендиректор.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что администратор НАСА Джаред Айзекман заявил, что хочет встретиться с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на предстоящем запуске пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции (МКС).

В июле глава госкорпорации посетил Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к МКС.

