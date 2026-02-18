Глава НАСА из-за жены Менона захотел встретиться с Бакановым

Глава НАСА Айзекман заявил, что хочет встретиться с Бакановым на запуске «Союза»

Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что хочет встретиться с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым на предстоящем запуске пилотируемого корабля «Союз МС». Об этом сообщает издание SpaceNews.

Айзекман заметил, что у него есть «хороший друг, который отправится в этот полет, так что трудно представить, что я его пропущу». Заявление руководителя американского космического агентства прозвучало на пресс-конференции после запуска миссии Crew-12 на Международную космическую станцию (МКС).

Издание отмечает, что в рамках предстоящей миссии «Союз МС-29» на МКС отправятся астронавт НАСА Анил Менон и космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а Менон женат на Анне Менон, которая вместе с Айзекманом принимала участие в частной космической миссии Polaris Dawn в 2024 году.

SpaceNews напоминает, что последний раз глава НАСА присутствовал на запуске «Союза МС» в октябре 2018 года, ставшего последней крупной аварией российской госкорпорации.

В июле Баканов утверждал, что у «Роскосмоса» имеются планы по развитию взаимодействия с НАСА и сотрудничеству по программе перспективной Российской орбитальной станции (РОС).