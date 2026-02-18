Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:18, 18 февраля 2026Наука и техника

Глава НАСА из-за жены Менона захотел встретиться с Бакановым

Глава НАСА Айзекман заявил, что хочет встретиться с Бакановым на запуске «Союза»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что хочет встретиться с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым на предстоящем запуске пилотируемого корабля «Союз МС». Об этом сообщает издание SpaceNews.

Айзекман заметил, что у него есть «хороший друг, который отправится в этот полет, так что трудно представить, что я его пропущу». Заявление руководителя американского космического агентства прозвучало на пресс-конференции после запуска миссии Crew-12 на Международную космическую станцию (МКС).

Издание отмечает, что в рамках предстоящей миссии «Союз МС-29» на МКС отправятся астронавт НАСА Анил Менон и космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а Менон женат на Анне Менон, которая вместе с Айзекманом принимала участие в частной космической миссии Polaris Dawn в 2024 году.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

SpaceNews напоминает, что последний раз глава НАСА присутствовал на запуске «Союза МС» в октябре 2018 года, ставшего последней крупной аварией российской госкорпорации.

В июле Баканов утверждал, что у «Роскосмоса» имеются планы по развитию взаимодействия с НАСА и сотрудничеству по программе перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Рита Дакота помыла голову в луже

    Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

    Названа проблема политики Европы

    В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

    Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

    Исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали прямо с концерта

    Глава НАСА из-за жены Менона захотел встретиться с Бакановым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok