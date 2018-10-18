Названа причина аварии «Союза»

Эксперты, занимающиеся расследованием причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», считают, что инцидент случился из-за ошибки при сборке ракеты. Таким образом, были отклонены версии о заводском браке и конструкторской ошибке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После происшествия обломки ракеты были доставлены в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», где они были тщательно осмотрены и изучены. Основная часть специалистов полагает, что к аварии привели неполадки, допущенные при стыковке боковых блоков ко второй ступени ракеты при монтаже изделия на космодроме «Байконур».

Вероятно, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Доклад о причине аварии будет готов к концу недели.

Авария «Союза» произошла 11 октября. При запуске пилотируемого корабля с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Экипаж — члены миссии МКС-57/58 — совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

После аварии на землю около космодрома «Байконур» упали 22 тонны топлива, но превышения допустимой концентрации веществ нет.

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