Космонавт поделился ощущениями от перегрузки после аварии «Союза»

Капитан космического корабля «Союз МС-10», российский космонавт Алексей Овчинин рассказал о перегрузках, которые экипаж испытывал, когда катапультировались после аварии. Его слова передает телеканал RT.

«На экипаж, находящийся в ложементах в спускаемом аппарате, обычно действует перегрузка в направлении грудь — спина. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок», — сказал он.

Овчинин добавил, что перегрузка в 7g означает, что вес этого условного блока будет равен семи весам человека. «Если вы весите 90 кг, ваш вес увеличится в семь раз, блок таким весом будет лежать у вас на груди», — указал космонавт и подчеркнул, что это вполне терпимо.

По словам капитана «Союза», во время тренировок космонавты выполняют вращения с еще большей перегрузкой. «Поэтому, в принципе, экипажи представляют, что это такое. Как нужно дышать, допустим, когда такая перегрузка, что нужно делать», — пояснил он.

Авария Союза произошла 11 октября. При запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Экипаж — члены миссии МКС-57/58 — совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.Предварительная причина аварии — плохие крепления центрального блока ускорителя.

После аварии на землю около космодрома «Байконур» упали 22 тонны керосина и кислорода, но превышения допустимой концентрации веществ нет.

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