Место аварии «Союза» залило ракетным топливом

В результате аварии на пилотируемом корабле «Союз» на землю в районе космодрома «Байконур» попало 22 тонны керосина и кислорода. Об этом 16 октября сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марата Нургужина.

Сгорание основной массы топлива произошло на высоте 47 километров, на землю попали только остатки жидкости. В связи с этим превышения допустимых концентраций веществ нет, и место аварии не будет объявлено зоной экологического бедствия, уточняют в агентстве. Кроме того, планируется провести комплексное исследование пострадавшей местности.

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11 октября во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома «Байконур» произошло отключение двигателей второй ступени, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане вблизи города Жезказган. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Хейг должны были провести в космосе 187 суток и провести более пятидесяти экспериментов.

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