Наука и техника
07:23, 14 февраля 2026Наука и техника

В НАСА назвали время стыковки к МКС корабля с российским космонавтом

НАСА: Корабль миссии Crew-12 с космонавтом Федяевым пристыкуется к МКС в 23:15
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В НАСА назвали время стыковки к Международной космической станции (МКС) корабля с российским космонавтом Андреем Федяевым. Ожидается, что корабль Dragon миссии Crew-12 пристыкуется примерно в 23:15 по московскому времени 14 февраля.

«Корабль автоматически пристыкуется к космическому порту модуля Harmony станции примерно в 15:15 по восточному времени в субботу, 14 февраля», — отмечается в сообщении агентства.

Накануне с мыса Канаверал был выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Как уточнили в «Роскосмосе», выведение на орбиту и отделение от второй ступени ракеты прошло штатно.

Ранее НАСА сообщило, что запуск Crew-12 с россиянином с космодрома во Флориде перенесен из-за погодных условий в районе стартовой площадки с 11 на 12 февраля, а затем на 13 февраля.

Кроме Федяева на борту Crew Dragon будут находиться астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй (НАСА) и Софи Адено (Европейское космическое агентство).

    В НАСА назвали время стыковки к МКС корабля с российским космонавтом

