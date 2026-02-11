НАСА подтвердило перенос запуска Crew-12 с россиянином

НАСА перенесло запуск Crew-12 с Федяевым на 13 февраля

НАСА в объявлении на своем сайте подтвердило перенос запуска миссии Crew-12 с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС) с 12 на 13 февраля.

Перенос старта ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с комплекса номер 40 Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) обусловлен неблагоприятными погодными условиями.

Теперь миссия Crew-12 отправится к МКС не ранее 13 февраля в 13:15 московского времени. Кроме Федяева на борту Crew Dragon будут находиться астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй (НАСА) и Софи Адено (Европейское космическое агентство).

Ранее НАСА сообщило, что запуск Crew-12 с россиянином с космодрома во Флориде МКС перенесен из-за погодных условий в районе стартовой площадки с 11 на 12 февраля.

Также в феврале госкорпорация рассказала, что Федяев завершает предстартовую подготовку в США.