Умер адвокат Генрих Падва

09:09, 10 февраля 2026Наука и техника

НАСА перенесло запуск Crew-12 с россиянином

НАСА перенесло запуск миссии Crew-12 с россиянином Федяевым к МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Запуск миссии Crew-12 с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Андреем Федяевым с космодрома во Флориде (США) к Международной космической станции (МКС) перенесен из-за погодных условий в районе стартовой площадки. Об этом сообщает НАСА.

В американском космическом агентстве заявили, что пуск состоится не ранее 12 февраля в 13:38 по московскому времени. Там же допустили, что ситуация с погодой может к этому времени не улучшится, поэтому возможен новый перенос даты запуска корабля Crew Dragon.

Ранее госкорпорация сообщила, что Федяев завершает предстартовую подготовку в США.

В январе НАСА сообщило, что миссия Crew-12 к МКС с Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 по московскому времени.

Вместе с ним на борту пилотируемого корабля Crew Dragon будут находиться астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй (НАСА) и Софи Адено (Европейское космическое агентство).

