Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 29 января 2026Наука и техника

НАСА рассказало о сроках запуска Crew-12 с россиянином

НАСА: Миссия Crew-12 с космонавтом Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Миссия Crew-12 к Международной космической станции (МКС) с космонавтом госкорпорации Роскосмос Андреем Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 московского времени. О соответствующих сроках рассказало НАСА.

Другие возможные сроки старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем на борту из Флориды — 12 февраля в 13:38 и 13 февраля в 13:35. Кроме Федяева, в состав Crew-12 войдут астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее госкорпорация сообщила, что Федяев направился в США на подготовку к миссии Crew-12.

Также в январе НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с МКС на Землю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Российский миллиардер заявил о готовности сотрудничать со следствием

    Москвичам пообещали снегопад и гололедицу

    На Западе сделали заявление о переговорах с Украиной по урегулированию

    Раненая сова перебежала дорогу российским полицейским и попала на видео

    В России напомнили о созданном в тюрьме самолете

    Стало известно об уничтожении 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Tesla урежет модельный ассортимент ради производства роботов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok