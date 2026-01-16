Реклама

Наука и техника
13:47, 16 января 2026Наука и техника

Российский космонавт направился в США на подготовку к миссии Crew-12

«Роскосмос»: Космонавт Федяев направился в США на подготовку к миссии Crew-12
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский космонавт Андрей Федяев направился в США на подготовку к миссии Crew-12. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе подготовки в Хоторне (Калифорния) космонавт пройдет тренировки на тренажере американского сегмента Международной космической станции (МКС), отработает нештатные ситуации и поучаствует в занятиях по управлению кораблем Crew Dragon.

Вместе с Федяевым в состав экипажа Crew-12 входят американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и европейский астронавт Софи Адено.

Ранее НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с МКС на Землю.

В декабре Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассказал, что Федяев допущен медкомиссией к экспедиции на МКС.

