Наука и техника
14:55, 5 февраля 2026Наука и техника

«Роскосмос» сообщил о завершении подготовки Федяева в США

Иван Потапов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Космонавт Андрей Федяев завершает предстартовую подготовку в США. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В рамках миссии Crew-12, намеченной на февраль, российский космонавт на корабле Crew Dragon отправится на Международную космическую станцию (МКС). Вместе с ним на борту пилотируемого аппарата будут находиться астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй (НАСА) и Софи Адено (Европейское космическое агентство).

В январе НАСА сообщило, что миссия Crew-12 к МКС с космонавтом Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 по московскому времени.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что россиянин направился в США на подготовку к миссии Crew-12.

