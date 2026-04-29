Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:51, 29 апреля 2026

Корабль Artemis II детально изучат

Корабль Orion миссии Artemis II прибыл в Центр Кеннеди для изучения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Корабль Orion миссии Artemis II прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди для детального изучения. Об этом сообщает НАСА.

В ближайшее время специалисты Центра приступят к демонтажу систем корабля. В частности, из спускаемой капсулы планируется извлечь блоки с авионикой, слить остатки топлива и снять теплозащитный экран. Некоторые элементы Orion после их изучения и послеполетного обслуживания планируется использовать повторно.

Также, по данным НАСА, близки к завершению некоторые основные испытания корабля Orion миссии Artemis III. В частности, на корабль установлены все 186 теплозащитных блоков Avcoat, прошли проверку его четыре солнечные панели.

Ранее завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

В феврале НАСА отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, ранее предусмотренную миссией Artemis III.

Вместо высадки на Луну в рамках миссии Artemis III предполагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки пилотируемого космического корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха миссии Artemis III высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V в 2028 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Пентагоне раскрыли полученное Россией преимущество от конфликта на Украине

    Выступление известной американской группы в Москве сорвалось

    Инфляция в России перешла к росту

    Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты

    Стал известен недельный заработок звезды «Американского пирога» на OnlyFans

    Признанный нежелательным комик сравнил отношение к женщинам в России и Европе

    Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

    Михайлов высказался о своей армии поклонниц

    Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok