Трамп заявил о сокращении Индией закупок российской нефти

Трамп заявил, что Индия почти прекратила покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы почти полностью прекратила покупать у России нефть. Слова американского лидера приводит ТАСС.

Трамп в ходе общения с журналистами назвал прекрасными переговоры по торговым вопросам с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России», — сказал президент.

Он также назвал Моди своим другом и сообщил, что премьер-министр ждет визита Трампа. По словам лидера США, это может произойти в 2026 году.

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов рассказал, что сейчас идет активная подготовка декабрьского визита президента России Владимира Путина в Индию.