Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Россия и Индия активно готовят декабрьский визит российского лидера Владимира Путина в страну. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Индии Денис Алипов.

«Намечена широкая повестка дня, насыщенная программа. И готовится солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру», — отметил дипломат.

По его словам, поездка Путина станет центральным событием в череде мероприятий президента за 2025 год.

Ранее Reliance Industries, крупнейший в Индии импортер российской нефти, объявил о готовности выполнять санкции и перешел к закупке партий ближневосточной нефти.

Также в рамках подготовки к ограничению поставок нефти из России крупнейший в Индии государственный нефтепереработчик Indian Oil начал поиски выпадающих баррелей в Северной и Южной Америке.