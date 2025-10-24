Экономика
12:29, 24 октября 2025Экономика

Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

Bloomberg: Индийская Reliance на фоне санкций США активнее скупает нефть не в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Компания Reliance Industries — крупнейший в Индии импортер российской нефти — закупила миллионы баррелей сырой нефти на Ближнем Востоке и в США после того, как Вашингтон ввел санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что активизация этого ведущего холдинга страны на рынках вне России связана с опасениями по поводу возможных перебоев с поставками.

Нефтеперерабатывающий завод закупил несколько сортов нефти, включая саудовскую Khafji, иракскую Basrah Medium, катарскую Al-Shaheen и американскую West Texas Intermediate, говорится в публикации. Ее авторы отмечают, что совершенные на этой неделе покупки, о которых идет речь, «были более активными, чем обычно» в свете ожиданий, что «поставки российской нефти на крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы резко сократятся».

Журналисты также напомнили, что некоторые китайские госкомпании по данным СМИ уже приостановили закупки углеводородов у РФ.

Тем временем министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что страна ищет способы решения проблем, вызванных тарифами США и «рассматривает новые рынки», но не принимает решений о возможных сделках «под дулом пистолета». Его слова приводит ТАСС.

Накануне стало известно, что на фоне введенных американцами санкций значительно выросли цены на нефть. Также «Лукойл» отменил заседание совета директоров, на котором планировалось обсудить дивиденды за девять месяцев 2025 года. Говоря о новых ограничениях в сфере энергетики, президент РФ Владимир Путин допустил «определенные потери», подчеркнув, что санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.

