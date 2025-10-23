Экономика
18:53, 23 октября 2025

Путин допустил потери российской энергетики из-за новых санкций

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о последствиях новых санкций для российской экономики, его слова приводит РИА Новости. Он указал, что отечественная энергетика в настоящее время чувствует себя уверенно.

«Хотя определенные потери будут», — отметил он, но не уточнил, о чем именно идет речь. В целом же, как говорит глава государства, новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.

Ранее США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Они распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Как говорил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, американские санкции обходятся путем создания длинной цепочки посредников при продаже энергоресурсов и получении оплаты за них. Доходность снижается, но не радикально, подчеркнул спикер. «Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», — констатировал он.

Позднее стало известно, что китайские государственные компании перестали покупать российскую нефть. Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

