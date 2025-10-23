Названы последствия санкций США против российских нефтяных компаний

Юшков назвал последствия санкций США против российских нефтяных компаний

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» назвал последствия новых санкций США в отношении российских нефтяных компаний.

По его словам, американские санкции обходятся путем создания длинной цепочки посредников при продаже энергоресурсов и получении оплаты за них. Доходность снижается, но не радикально, подчеркнул спикер. «Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», — уточнил собеседник издания.

Также он обратил внимание, что Вашингтон и Европейский союз почти одновременно ввели очередной пакет ограничений против России. Брюссель ввел санкции в отношении СПГ. Евросоюз «взял обязательство за следующие три года закупить американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов, [поэтому] расчищает рынок сбыта для американского СПГ», пояснил Юшков.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» назвал введение президентом США Дональдом Трампом новых санкций в отношении России многоплановой игрой.