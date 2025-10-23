Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

Политолог Дудаков: Трамп отбивается санкциями против РФ от давления ястребов

Введение президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России — многоплановая игра, считает политолог-американист Малек Дудаков. Выбор Штатами экономических мер вместо встречи с российским лидером Владимиром Путиным он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

По мнению, Дудакова, с одной стороны, это попытка оказать давление на Россию и усилить переговорную позицию, а с другой — возможность отбиться от давления со стороны «ястребов».

«Очевидно, что мы просто перестроим наши логистические потоки, и эффект от этих санкций будет смазанным. Для Трампа это возможность показать «ястребам», что эффект от санкций нулевой и вводить новые нет смысла. Сам Трамп говорит о том, что хочет, чтобы эти санкции действовали не очень долго, чтобы можно было в случае активизации переговорного процесса их в дальнейшем отменить. Поэтому здесь, скорее всего, санкционная повестка Трампа закончится провалом, и ему придется рано или поздно ее корректировать», — поделился Дудаков.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Одной из них стало открытое акционерное общество «Лукойл».

