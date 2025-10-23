Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 23 октября 2025МирЭксклюзив

Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

Политолог Дудаков: Трамп отбивается санкциями против РФ от давления ястребов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Введение президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России — многоплановая игра, считает политолог-американист Малек Дудаков. Выбор Штатами экономических мер вместо встречи с российским лидером Владимиром Путиным он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

По мнению, Дудакова, с одной стороны, это попытка оказать давление на Россию и усилить переговорную позицию, а с другой — возможность отбиться от давления со стороны «ястребов».

«Очевидно, что мы просто перестроим наши логистические потоки, и эффект от этих санкций будет смазанным. Для Трампа это возможность показать «ястребам», что эффект от санкций нулевой и вводить новые нет смысла. Сам Трамп говорит о том, что хочет, чтобы эти санкции действовали не очень долго, чтобы можно было в случае активизации переговорного процесса их в дальнейшем отменить. Поэтому здесь, скорее всего, санкционная повестка Трампа закончится провалом, и ему придется рано или поздно ее корректировать», — поделился Дудаков.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Одной из них стало открытое акционерное общество «Лукойл».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости