10:24, 30 октября 2025Экономика

Индия собралась заменить российскую нефть американской

Bloomberg: Indian Oil ищет 24 млн баррелей нефти в Северной и Южной Америке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jitendra Prakash / Reuters

В рамках подготовки к ограничению поставок нефти из России крупнейший в Индии государственный нефтепереработчик Indian Oil начал поиски выпадающих баррелей в Северной и Южной Америке. Об этом со ссылкой на документы сообщает Bloomberg.

Компания до пятницы, 31 октября, ожидает предложений от поставщиков из США, Канады, Бразилии и ряда других стран региона. Объем закупок на первый квартал составит до 24 миллионов баррелей. Предполагается, что контракты получат пять производителей. В среднем Indian Oil закупает около 1,5 миллиона баррелей в день. Таким образом, предполагаемый к поставке объем обеспечит ее топливом на 16 из 90 дней первого квартала.

Один из собеседников агентства указал, что с 22 октября, когда Минфин США объявил о первых в период второго президентского срока Дональда Трампа санкциях, компания не размещала заказы на российскую нефть.

Ранее агентство сообщило об остановке в Балтийском море танкера Furia. Судно 20 октября, еще до санкций, приняло на борт партию нефти в 730 тысяч баррелей в порту Приморска и указало в качестве порта назначения Сикку в индийском штате Гуджарат. Там расположены нефтеперерабатывающие заводы частной компании Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum.

Ранее Reliance Industries, крупнейший в Индии импортер российской нефти, объявил о готовности выполнять санкции и перешел к закупке партий ближневосточной нефти.

