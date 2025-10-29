Танкеры с российской нефтью начали останавливаться на полпути

Bloomberg: Идущий в Индию танкер с нефтью из РФ остановился после санкций США

После введения Минфином США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний танкеры с российской нефтью, идущие в Индию, демонстрируют необычное поведение. Об этом со ссылкой на данные Kpler и Vortexa пишет Bloomberg.

Агентство приводит в пример судно Furia, которое 20 октября приняло на борт партию нефти в 730 тысяч баррелей и указало в качестве порта назначения Сикку в индийском штате Гуджарат. Там расположены нефтеперерабатывающие заводы частной компнаии Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum.

Предполагалось, что танкер прибудет на место в середине ноября, но во вторник, 28 октября, танкер во время прохода между Данией и Германией замедлил ход и остановился.

Как отмечается в материале, ранее танкер Furia уже был включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, а Reliance Industries объявила о готовности выполнять санкции и перешла к закупке партий ближневосточной нефти. Государственные индийские НПЗ тоже стали осторожнее с закупкой российского сырья.

Отдельно на промедление судна могло повлиять решение Дании ужесточить проверки судов, проходящих через ее территориальные воды, с начала октября. Особенное внимание королевство намерено уделять возрастным танкерам, а Furia исполняется 23 года, что больше среднего возраста судов этого класса на пять лет.