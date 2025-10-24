Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:42, 24 октября 2025Экономика

Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

Reuters: Индийская Reliance Industries решила соблюдать антироссийские санкции
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexandra Ulmer / Reuters

Крупнейший индийский покупатель российской нефти, компания Reliance Industries заявила, что будет соблюдать западные санкции против России, но сохранит отношения с нынешними ее поставщиками. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что данная компания уже успела заключить долгосрочное соглашение о покупке почти полумиллиона баррелей сырой нефти в сутки у российской компании.

«Как это принято в отрасли, контракты на поставку меняются в зависимости от меняющихся рыночных и нормативных условий. Reliance будет учитывать эти условия, сохраняя при этом отношения со своими поставщиками», — заявил представитель компании.

По его словам, диверсификация закупок сырой нефти поможет Reliance обойти европейские санкции. При этом он не уточнил, прекратит ли она закупки этого российского углеводорода для своего нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 1,4 миллиона баррелей в сутки в западном штате Гуджарат.

Ранее стало известно, что Reliance уже закупила миллионы баррелей сырой нефти на Ближнем Востоке и в США после того, как Вашингтон ввел санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости