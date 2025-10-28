Индия задумалась о новых способах импорта российской нефти

Bloomberg: Индийские НПЗ могут покупать российскую нефть у мелких поставщиков

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии изучают вопрос о том, смогут ли они и дальше закупать часть российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов, попавших в черный список США. Об этом сообщили в Bloomberg.

Агентство напомнило, что после объявления очередного пакета санкций США нефтеперерабатывающие компании, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., воздержались от покупки нефти марки Urals и решили дождаться указаний правительства. Кроме того, переработчики пытаются выяснить, сколько нефти и по какой цене можно закупить у не попавших под санкции российских компаний.

В настоящее время в Индии ждут резкого падения поставок российской нефти, причем сильнее прочих пострадает нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries, которая уже поторопилась скупить альтернативные сорта нефти из Ближнего Востока и США. Единственным исключением в Индии может стать компания Nayara Energy, уже находящаяся под санкциями Европы и Великобритании и не собирающаяся сокращать объемы импорта.

Отмечается, что Индия вынуждена балансировать между двумя рисками. С одной стороны, это вторичные санкции и необходимость заключения торгового соглашения с США, а с другой — опасность ослабления связей с Россией.

В октябре 2025 года Индия приобрела у США рекордные объемы сырой нефти. Ежедневные закупки увеличились до 540 тысяч баррелей — максимума с 2022 года.