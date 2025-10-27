Индия купила рекордный объем нефти у США

Kpler: В октябре Индия закупала у США по 540 тысяч баррелей сырой нефти в сутки

В октябре 2025 года Индия закупала у США рекордные объемы сырой нефти. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает The Economic Times.

Ежедневные закупки выросли до 540 тысяч баррелей — максимума с 2022 года. Аналитики ждут, что месяц закроется на уровне около 575 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре показатель вырастет до 400-450 тысяч баррелей.

Место крупнейшего поставщика сырья сохранила за собой Россия — страна обеспечивает треть всего импорта в Индию. На втором и третьем местах — Ирак и Саудовская Аравия.

Как заявил аналитик Kpler Сумит Ритолия, увеличение импорта американской нефти можно объяснить ценовой разницей между сортами Brent и WTI и отсутствием спроса со стороны Китая. Таким образом Нью-Дели пытается диверсифицировать источники поставок в сторону от России и ослабить торговую напряженность с администрацией Трампа, добавил эксперт.

На фоне угроз администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции и ужесточить тарифную политику за покупки Индией российской нефти импортеры сырья уже начали пересматривать действующие контракты. Так, крупнейший покупатель энергоресурса из азиатской страны — Reliance Industries — поспешила активнее закупать нефть у альтернативных поставщиков. Подобным образом руководство компании захотело избежать риска вторичных рестрикций со стороны Вашингтона, отмечал Bloomberg.

Глава Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергей Цивилев отметил, что азиатская страна продолжает оставаться для России ключевым партнером в энергетической сфере. Поставки российской нефти в Индию остались на высоком уровне в 2025 году вопреки новым санкциям, которые ввели власти западных стран в отношении отечественного топливно-энергетического комплекса. В прошлом году на ее долю пришлась значительная часть отечественного нефтяного экспорта, а в 2025-м положительная динамика сохранилась, резюмировал Цивилев.