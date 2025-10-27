Перспективы поставок российской нефти в Индию после новых санкций оценили

Глава Минэнерго Цивилев: Поставки нефти в Индию остаются на высоком уровне

Поставки российской нефти в Индию остались на высоком уровне в 2025 году вопреки новым санкциям, которые ввели власти западных стран в отношении отечественного топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил глава Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергей Цивилев, его слова приводит ТАСС.

Азиатская страна продолжает оставаться для России ключевым партнером в энергетической сфере, отметил руководитель ведомства. В прошлом году на ее долю пришлась значительная часть отечественного нефтяного экспорта. В 2025-м положительная динамика сохранилась, резюмировал Цивилев.

По итогам первой половины 2025 года, отмечал ранее замглавы Минэнерго Роман Маршавин, суммарные объемы экспорта энергоресурсов из России в Индию увеличились примерно на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Однако новые санкции, введенные властями США в отношении отечественных энергогигантов (в том числе «Лукойла») в среднесрочной перспективе могут негативным образом повлиять на российский сырьевой экспорт, полагают в Центробанке (ЦБ).

Новые ограничения уже привели к пересмотру индийскими импортерами сырья действующих контрактов на закупки российского сырья. На фоне очередных санкций США крупнейший покупатель энергоресурса из азиатской страны — Reliance Industries — поспешила активнее закупать нефть у альтернативных поставщиков. Подобным образом руководство компании захотело избежать риска вторичных рестрикций со стороны Вашингтона, отмечало агентство Bloomberg.

Ряд китайских госкомпаний, в свою очередь, уже приостановил закупки российских углеводородов. Речь идет о таких гигантах отрасли, как PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, пояснило агентство Reuters. Все это в конечном счета может привести к заметному снижению как объемов экспорта, так и доходов с продажи сырья иностранным покупателям, не исключают эксперты. Серьезный характер новых западных санкций признал в том числе президент России Владимир Путин. «Определенные потери будут», — констатировал он.