ЦБ отреагировал на новые западные санкции против российских энергогигантов

Набиуллина: ЦБ рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный фактор

Руководство Центробанка (ЦБ) рассматривает новые антироссийские санкции, введенные властями США и Евросоюза (ЕС), в качестве негативного фактора. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной итогам октябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке. Трансляция доступна на сайте ЦБ.

Новые западные ограничения в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) могут негативным образом сказаться на развитии отечественной экономики, отметила она. Многое будет зависеть от уровня адаптации компаний, в отношении которых были введены санкции. Речь идет в том числе о «Лукойле». «Мы рассматриваем это как негативный внешний фактор», — резюмировала Набиуллина.

Однако предсказывать сейчас точное влияние новых санкций на российскую экономику не представляется возможным, добавила она. Главная цель этих ограничений — максимально затруднить экспорт сырья для отечественных гигантов. На адаптацию к новым реалиям с большой долей вероятности уйдет продолжительный период времени, констатировала Набиуллина. «Поэтому сейчас пока оценивать, что это потребует какого-то изменения в решениях по денежно-кредитной политике, не приходится», — заключила глава регулятора.

На фоне новых ограничений западных стран в отношении российских сырьевых гигантов крупнейший индийский импортер отечественной нефти — компания Reliance Industries — поспешила активнее закупать энергоресурс у альтернативных поставщиков.

Ряд китайских госкомпаний, в свою очередь, уже приостановил закупки российских углеводородов. Все это может привести в итоге к заметному снижению как объемов экспорта, так и доходов с продажи сырья иностранным покупателям, не исключают эксперты. Серьезный характер новых западных санкций признал в том числе президент России Владимир Путин. «Определенные потери будут», — констатировал он.