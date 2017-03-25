По факту гибели трех детей в ДТП в Подмосковье возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей в ДТП в Луховицком районе Московской области. Об этом говорится в пресс-релизе МВД, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя автомобиля «Газель».

По данным правоохранительных органов, утром в субботу «Газель» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault. В результате аварии погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет, а также пострадал 13-летний ребенок, находившиеся в легковой машине.

Как сообщает РЕН ТВ, за рулем иномарки был спортивный тренер, который вез своих подопечных на соревнования по дзюдо.