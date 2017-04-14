При столкновении фуры и микроавтобуса в Ленобласти пострадали 12 человек

В Ленинградской области при столкновении грузовика и микроавтобуса пострадали 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

ДТП произошло в Тосненском районе области, под Любанью. По данным на 9:00 мск, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней и легкой тяжести. Уточняется, что детей среди них нет.

Пострадавшие будут доставлены в травмотологические центры в Тосно и в областную клиническую больницу. На месте происшествия работают четыре скорых и вертолет санавиации.

В сентябре 2016 года семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в районе поселка Котельское в Ленинградской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.