Володин поинтересовался доказательствами домогательств Слуцкого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не нашел оснований усомниться в порядочности депутата Леонида Слуцкого, потому что обвинившие его в домогательствах девушки не предоставили фото- и аудиодоказательства. Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума, сообщает «Дождь».

«Фото и аудиозапись не были представлены. Расшифровка не дает объективного видения этой ситуации. Обвинения, которые строятся лишь на заявлениях, должны быть подтверждены. Если подтверждение будет, тогда мы будем разговаривать уже в другом ключе», — сказал Володин.

Он напомнил, что 21 марта комиссия Госдумы по этике не нашла оснований, чтобы признать Слуцкого виновным в домогательствах из-за отсутствия доказательств. Володин не упомянул, что члены комиссии не захотели слушать аудиозапись, на которой слышно, как Слуцкий пристает к одной из девушек. Также они не стали читать расшифровку аудио. По словам парламентариев, они «не понимают, как с такими вещами вообще разбираться».

Российские журналистки Фарида Рустамова, Дарья Жук и Екатерина Котрикадзе утверждают, что Леонид Слуцкий приставал к ним. Сам он отвергает эти обвинения. После решения думской комиссии многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили депутату бойкот.

В феврале в Думе обсуждался вопрос необходимости юридически определить, что считать приставаниями и домогательствами на работе. Депутаты не стали развивать дискуссию, посчитав, что уточнять такие термины не обязательно.

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