Путин посоветовал жертвам Слуцкого обратиться в полицию

Президент Владимир Путин посоветовал пострадавшим от сексуальных домогательств обращаться в полицию и судебные инстанции. Об этом он сказал журналистам по окончании прямой линии, сообщает ТАСС.

«Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы», — отметил президент, добавив, что проблема должна решаться не в информационном, а в правовом поле. Он подчеркнул, что интересы абсолютно всех граждан, вне зависимости от пола, вероисповедания или возраста, должны быть защищены.

Путин оказался не в курсе скандала вокруг обвинений депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. В то же время у главы государства есть свое мнение на этот счет. «Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию. В любой цивилизованной стране есть законом предусмотренный порядок рассмотрения конфликтов подобного рода», — заключил российский лидер.

Три российские журналистки — Дарья Жук, Фарида Рустамова и Екатерина Котрикадзе — обвинили парламентария в приставаниях. Рустамова говорила, что у нее есть доказательства в виде аудиозаписи. 21 марта комиссия Госдумы по этике оправдала поведение Слуцкого, не став разбираться в истории и знакомиться с расшифровкой аудио. Один из членов комиссии назвал девушек сотрудницами «вражеских СМИ».

В знак солидарности с коллегами «Лента.ру» и многие другие издания объявили депутату бойкот. С сайта «Ленты.ру» удалены все материалы с упоминанием Слуцкого, кроме тех, которые напрямую связаны с обвинениями с домогательствах.

В российском законодательстве до сих пор нет юридического определения понятию «харассмент», и никакого наказания за это не предусмотрено. В Госдуме посчитали, что тема домогательств преувеличена и не стоит их внимания.

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