Появилось видео домогательств Вайнштейна перед изнасилованием

Британский телеканал Sky News опубликовал видеодоказательства неуместного поведения голливудского продюсера Харви Вайнштейна во время деловой встречи. Видео, предоставленное предпринимательницей Мелиссой Томпсон, доступно на сайте канала.

28-летняя на тот момент Томпсон записала встречу в офисе Вайнштейна на веб-камеру ноутбука. По ее словам, она должна была представлять видео своей компании маркетинговой команде, однако продюсер вызвался провести с ней переговоры самостоятельно.

В начале видеозаписи Вайнштейн просит сотрудников не беспокоить его и захлопывает дверь. Затем вместо рукопожатия, предложенного Томпсон, он обнимает ее и в течение нескольких секунд гладит по спине.

В процессе переговоров продюсер неоднократно заигрывает с предпринимательницей и дотрагивается до плеча. Томпсон не останавливала его, так как из деловых соображений не хотела срывать переговоры, призналась она в интервью.

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Затем Вайнштейн договаривается о встрече в ресторане при отеле, и предпринимательница соглашается. В этом отеле, по утверждениям Томпсон, продюсер завел ее в свой номер и изнасиловал, однако видеоподтверждения этого факта нет. Адвокат обвиняемого уверяет, что камера зафиксировала обоюдный флирт и ничего более.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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