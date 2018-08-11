Мэнсону удалось избежать участи Вайнштейна

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дела по обвинениям в домогательствах против музыканта Мэрилина Мэнсона и голливудского продюсера и писателя Мюррея Миллера. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как следует из заявления суда, дело Мэнсона было отклонено из-за явных несоответствий в показаниях сторон и отсутствия доказательств. По той же причине прокуратура отказалась рассматривать дело Миллера. Также было закрыто дело дизайнера ASAP Bari. Тем не менее, продолжается расследование в отношении продюсера Харви Вайнштейна и актера Стивена Сигала.

В феврале шок-рокера обвинила в домогательствах и непристойном поведении американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в сериале «Доктор Хаус». Она заявила, что Мэнсон посетил съемочную площадку и домогался до каждой женщины из съемочной группы. Заявление в полицию поступило от другой женщины, которая обвинила музыканта в домогательствах, якобы совершенных им в 2011 году.

В 2017 году Миллера в изнасиловании обвинила американская актриса Аврора Перрино. В том же году обвинили в домогательствах и дизайнера ASAP Bari.

Обвинения в адрес Мэнсона, Миллера и многих других участников киноиндустрии были предъявлены в ноябре 2017 года в рамках флэшмоба #MeToo. На фоне скандала вокруг обвиненных в изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси этот хэштег стал вирусным. Пользователи рассказывали, как стали жертвами сексуальных домогательств. Из-за большого потока заявлений прокуратура Лос-Анджелеса создала специальный отдел по расследованию домогательств в Голливуде.

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